Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрела

В 16.45 два боеприпасы попали на территорию Донецкой фильтровальной станции — один у проходной, второй — у гаража. Обломками повреждены OSB-плиты, установленные на окна вместо стекла.

В настоящее время сотрудники ДФС находятся в бомбоубежище.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранены и травмированы трое украинских военнослужащих, также есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО.