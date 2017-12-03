Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Донецкая фильтровальная станция снова оказалась в зоне сильных обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия “Вода Донбасса”.
В 16.45 два боеприпасы попали на территорию Донецкой фильтровальной станции — один у проходной, второй — у гаража. Обломками повреждены OSB-плиты, установленные на окна вместо стекла.
В настоящее время сотрудники ДФС находятся в бомбоубежище.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранены и травмированы трое украинских военнослужащих, также есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО.