Донецька фільтрувальна станція може запрацювати вже завтра
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Донецька фільтрувальна станція має відновити свою роботу найближчим часом. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця Донецької військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко.
"Із керівництвом КП "Компанія "Вода Донбасу" є домовленість відновити роботу станції у повному обсязі 22 квітня", - зазначила Т.Ігнатченко
Також, за її словами, керівництву обласної ВЦА, КП "Вода Донбасу" при сприянні ОБСЄ вдалося домовитися про дотримання режиму тиші та гарантії безпеки для працівників ДФС, то ж роботу станції мають відновити 22 квітня.
Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу у середу, 18 квітня. За словами голови "ДНР" Олександра Захарченка, Донецька фільтрувальна станція може відновити роботу 21-22 квітня.
У МТОТ зазначали, що роботу фільтрувальної станції планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції.