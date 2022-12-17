Донеччину обстрілюють на фронті та по тилу: в ОВА показали наслідки нових ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вночі росіяни не припиняли обстрілів вздовж лінії фронту та по відносному тилу Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у суботу, 17 грудня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 17 грудня така:
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- Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - обійшлося без постраждалих, пошкоджене тільки дорожнє покриття.
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- На Волноваському напрямку відбувалися періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста - без постраждалих.
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- На Донецькому напрямку пошкоджено 5 будинків у Курахівці та 1 будинок у Берестках Курахівської громади. Також під постійним вогнем - Мар'їнка. За попередньою інформацією, без жертв.
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- На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Крім того, впродовж доби обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади: біля Яковлівки, Бахмутського, Роздолівки та Парасковіївки.
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Поліція Донеччини повідомила, що за минулу добу задокументувала 12 фактів порушення законів і звичаїв війни. І що упродовж доби російські війська обстріляли 7 населених пунктів - по містах Авдіївка, Лиман, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Залізне, селу Карлівка. Зокрема, зафіксовано удар із ЗРК "С-300" по Лиману, снаряд поцілив в кафе.
Доповнення
Російські окупанти за 16 грудня поранили трьох мирних жителів Донеччини.