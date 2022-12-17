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Донецкую область обстреливают на фронте и по тылу: в ОВА показали последствия новых ударов

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Ночью россияне не прекращали обстрелов вдоль линии фронта и по относительному тылу Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в субботу, 17 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 17 декабря такова:

  • Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – обошлось без пострадавших, повреждено только дорожное покрытие.
  • На Волновахском направлении происходили периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города – без пострадавших.
  • На Донецком направлении повреждено 5 домов в Кураховке и 1 дом в Берестках Кураховской громады. Также под постоянным огнем – Марьинка. По предварительной информации, без жертв.
  • На Горловском направлении 3 человека ранены в Бахмуте. В городе повреждена многоэтажка и админздание. Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской громады: возле Яковлевки, Бахмутского, Раздолевки и Парасковеевки.

Полиция Донецкой области сообщила, что за прошедшие сутки задокументировала 12 фактов нарушения законов и обычаев войны. И что за сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов - по городам Авдеевка, Лиман, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, Зализное, селу Карловка. В частности, зафиксирован удар из ЗРК "С-300" по Лиману, снаряд попал в кафе.

Дополнение

Российские оккупанты за 16 декабря ранили трех мирных жителей Донецкой области.

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