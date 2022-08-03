Донеччина: росіяни за добу вбили чотирьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу, 2 серпня, росіяни вбили чотирьох і поранили 7 цивільних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
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«За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини — у Красногорівці, ще 7 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - ідеться в повідомленні Кириленка.
Деталі
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 675 осіб, ще 1745 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Наразі з Донецької області евакуювалися вже дві третини населення. Зараз в регіоні лишилось близько 250 тисяч жителів.