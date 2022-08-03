Донецкая область: россияне за сутки убили четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки россияне убили четырех и ранили 7 гражданских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
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«За 2 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области — в Красногоровке, еще 7 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», - говорится в сообщении Кириленко.
Детали
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 675 человек, еще 1745 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В настоящее время из Донецкой области эвакуировались уже две трети населения. Сейчас в регионе осталось около 250 тысяч человек.