Донецкая область: россияне за сутки убили четырех гражданских

Цитата



«За 2 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области — в Красногоровке, еще 7 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», - говорится в сообщении Кириленко.



Детали



Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 675 человек, еще 1745 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В настоящее время из Донецкой области эвакуировались уже две трети населения. Сейчас в регионе осталось около 250 тысяч человек.