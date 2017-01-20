Дональд Трамп прибув до Білого дому на чай до Б.Обами

Барак Обама разом з дружиною Мішель зустріли новобраного президента США Дональда Трампа на вході до Білого дому.

Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі подарунок.

Родини Обами та Трампа близько пів години проведуть в Білому домі за чаєм чи кавою, після того вони разом поїдуть на інавгурацію до Капітолію.

Як повідомляв УНН, Б.Обама востаннє покинув Овальний кабінету у статусі президента США.