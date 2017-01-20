Дональд Трамп прибув до Білого дому на чай до Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому на чай до діючого президента США Барака Обами, передає УНН з посиланням на CNN.
Барак Обама разом з дружиною Мішель зустріли новобраного президента США Дональда Трампа на вході до Білого дому.
Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі подарунок.
Родини Обами та Трампа близько пів години проведуть в Білому домі за чаєм чи кавою, після того вони разом поїдуть на інавгурацію до Капітолію.
Як повідомляв УНН, Б.Обама востаннє покинув Овальний кабінету у статусі президента США.