Дональд Трамп прибыл в Белый дом на чай к Б.Обаме

Барак Обама вместе с супругой Мишель встретили избранного президента США Дональда Трампа на входе в Белый дом.

Мелания Трамп подарила Мишель Обаме подарок.

Семьи Обамы и Трампа около получаса проведут в Белом доме за чаем или кофе, после этого они вместе поедут на инаугурацию в Капитолий.

Как сообщал УНН, Б.Обама в последний раз покинул Овальный кабинет в качестве президента США.