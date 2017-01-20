Дональд Трамп прибыл в Белый дом на чай к Б.Обаме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на чай к действующему президенту США Бараку Обаме, передает УНН со ссылкой на CNN.
Барак Обама вместе с супругой Мишель встретили избранного президента США Дональда Трампа на входе в Белый дом.
Мелания Трамп подарила Мишель Обаме подарок.
Семьи Обамы и Трампа около получаса проведут в Белом доме за чаем или кофе, после этого они вместе поедут на инаугурацию в Капитолий.
Как сообщал УНН, Б.Обама в последний раз покинул Овальный кабинет в качестве президента США.