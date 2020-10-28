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Домінувати та перемагати: Ребров розповів про ціль у грі з "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров вважає київське "Динамо" сильним суперником, але націлений на виграш над київським клубом. Про це Ребров заявив на передматчевій прес-конференції, передає УНН з посиланням на сайти УЄФА і "Динамо".

Український наставник вважає, що гра вдома має допомогти угорцям виграти поєдинок.

“Звичайно, зараз в мені вирують емоції, але я профі. Ми потрапили в Лігу чемпіонів, щоб грати проти таких команд. Я радий, що київське „Динамо“ теж тут, адже вони не виступали на цій стадії кілька років. Це буде дуже цікавий матч, але мої почуття не вплинуть на мене. Ми зустрінемося з дуже сильним суперником. Але, оскільки ми граємо вдома, будемо намагатися демонструвати власну гру, яка дозволить нам домінувати на полі та перемагати”, — підкреслив коуч.

Крім того, Ребров розповів про ставлення до наставника “Динамо” Мірчі Луческу.

“Я дуже поважаю Мірчу Луческу, це тренер топ-рівня, легенда в Румунії. Гадаю, усі помітили зміни, які Луческу привніс у „Динамо“. Я бачу більше дисциплінованості, більше розуміння гри. Звичайно ж, нас очікує складний матч. Але я готую команду не до зустрічі персонально з Луческу, а до зустрічі з київським „Динамо“. Ми повинні бути готовими до будь-яких ситуацій на полі, адже, як я вже сказав, це дуже мудрий тренер”, — підсумував Ребров.

Додамо, матч “Ференцварош” — “Динамо” пройде сьогодні о 22:00.

Українські Національні Новини

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