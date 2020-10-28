Доминировать и побеждать: Ребров рассказал о целях в игре с "Динамо"

Украинский наставник считает, что игра дома должно помочь венграм выиграть поединок.

“Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское „Динамо“ тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня. Мы встретимся с очень сильным соперником. Но, поскольку мы играем дома, будем пытаться демонстрировать свою игру, которая позволит нам доминировать на поле и побеждать”, — подчеркнул коуч.

Кроме того, Ребров рассказал об отношении к наставнику “Динамо” Мирчи Луческу.

“Я очень уважаю Мирча Луческу, это тренер топ-уровня, легенда в Румынии. Думаю, все заметили изменения, которые Луческу привнес в „Динамо“. Я вижу больше дисциплинированности, больше понимания игры. Конечно же, нас ожидает сложный матч. Но я готовлю команду не к встрече персонально с Луческу, а к встрече с киевским „Динамо“. Мы должны быть готовы к любым ситуациям на поле, ведь, как я уже сказал, это очень мудрый тренер”, — подытожил Ребров.

Добавим, матч “Ференцварош” — “Динамо” пройдет сегодня в 22:00.