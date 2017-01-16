Домашню порностудію викрили правоохоронці в Маріуполі

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Протягом 8 років майже щодня 27-річна мешканка збирала біля екранів моніторів чималу аудиторію — в онлайн-режимі вона транслювала “полуничку” за винагороду від 10 до 50 доларів за вечір. Крім того, в закритому доступі всі охочі могли переглянути відео за її участю. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на центральний відділ поліції Донецької області.

Під час обшукових заходів вилучено диски із записами, техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Як пояснює підслідна, такий вид заробітку знайшов та запропонував їй власний чоловік. Разом вони знайшли інтернет-сайт з оголошенням про реєстрацію дівчат, які проводитимуть відео-чати “18+” у режимі реального часу. За умовами домовленості “акторки” мали 30% від загального прибутку адміністраторів сайту. Сума вираховувалася від часу транслювання. В дуеті сім’я заробляла близько 3 тисяч доларів на місяць.

Після смерті чоловіка минулого року дівчина продовжила нелегальний заробіток. Зізнається, що виходила в ефір майже щодня.

Загалом вона була зареєстрована на 5 сайтах, частина з яких транслювала пряме спілкування з дівчиною, а ще частина — зберігала відео за її участю. Доступ до відео теж був платним: залежно від кількості користувачів, які заплатили за можливість переглянути його, вона мала свій відсоток. Доходи зловмисниці знизилися до 500-700 доларів на місяць.

Підслідна використовувала й методи конспірації — у звичайному житті вела непримітний образ життя, реєструвалася лише на іноземних сайтах з закритим доступом.

Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисниці. Комп’ютери, диски, відеокамери, флеш-накопичувачі, телефони та картку вилучено.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.302 “Створення або утримання місць розпусти, вчинені з метою наживи” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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