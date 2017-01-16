Домашнюю порностудию разоблачили правоохранители в Мариуполе

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 января. УНН. В течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию - в онлайн-режиме она транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер. Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на центральный отдел полиции Донецкой области.

Во время обысков изъято диски с записями, технику, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Как объясняет подследственная, такой вид заработка нашел и предложил ей собственный муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц.

После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти ежедневно.

В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть - сохраняла видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность посмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц.

Подследственная использовала и методы конспирации - в обычной жизни вела неприметный образ жизни, регистрировалась только на иностранных сайтах с закрытым доступом.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленницы. Компьютеры, диски, видеокамеры, флэш-накопители, телефоны и карты изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.302 "Создание или содержание мест разврата, совершенные с целью наживы" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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