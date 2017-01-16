Домашнюю порностудию разоблачили правоохранители в Мариуполе

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 января. УНН. В течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию - в онлайн-режиме она транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер. Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на центральный отдел полиции Донецкой области.