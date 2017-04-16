Домашня паска подорожчала на понад 35% порівняно з минулим роком - Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81, що на 35,3% дорожче, ніж минулого року. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку України, передає УНН.
Напередодні Великодніх свят команда аналітиків Мінекономрозвитку вирішила дослідити динаміку вартості випікання святкової паски в 2017 році порівняно з 2016 роком.
“В ході дослідження ми виявили, що випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, ціни зросли майже на всі інгредієнти.
“Найбільше, на 34%, подорожчало вершкове масло. Воно ж найбільше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла складає близько 30% від вартості. Цукрова пудра в свою чергу продовжує виявляти ознаки неабиякої стабільності — вже три роки поспіль вона коштує 40 грн за кілограм”, — зазначили у міністерстві.
Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, інфляція в 2017 році утримається на рівні 11% (грудень 2017 до грудня 2016).
У міністерстві наголосили, що “індекс паски” не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляцію чи індекс споживчих цін. Всі розрахунки — приблизні, здійснені на основі моніторингу ДСС цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку.