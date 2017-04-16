Домашний кулич подорожал на более чем 35% по сравнению с прошлым годом - Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Выпекать пасхальный кулич в домашних условиях будет стоить 29,81, что на 35,3% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины, передает УНН.
Накануне Пасхальных праздников команда аналитиков Минэкономразвития решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничного кулича в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
“В ходе исследования мы обнаружили, что выпечка кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, цены выросли почти на все ингредиенты.
“Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашнего кулича, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности — уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм”, — отметили в министерстве.
Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 к декабрю 2016).
В министерстве отметили, что “индекс пасхального кулича” не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты — приблизительные, совершенные на основе мониторинга ДСС цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития.