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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19604 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79844 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140755 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111048 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112925 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110162 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Домашний кулич подорожал на более чем 35% по сравнению с прошлым годом - Минэкономразвития

Домашний кулич подорожал на более чем 35% по сравнению с прошлым годом - Минэкономразвития

Киев  •  УНН

 • 14534 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Выпекать пасхальный кулич в домашних условиях будет стоить 29,81, что на 35,3% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины, передает УНН.

Накануне Пасхальных праздников команда аналитиков Минэкономразвития решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничного кулича в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

“В ходе исследования мы обнаружили, что выпечка кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, цены выросли почти на все ингредиенты.

“Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашнего кулича, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности — уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм”, — отметили в министерстве.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 к декабрю 2016).

В министерстве отметили, что “индекс пасхального кулича” не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты — приблизительные, совершенные на основе мониторинга ДСС цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития.

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