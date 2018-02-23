Долю народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки, за спроби рейдерського захоплення АТБ, повинен вирішувати суд - ветеран АТО

Він пояснив, що компанія по захопленню АТБ планувалася в офісі народного депутата Сергія Рибалки і на першому етапі повинна була ознаменуватися рядом протестних акцій проти 30 київських магазинів.

"У Києві, в одній акції було задіяно дуже багато людей. У самій акції брали участь не менше 100 чоловік. Акцію планували не менше 10 людей в штабі Рибалки - менеджери, бухгалтери, економісти, юристи і піарники, які займалися чорною інформаційною кампанією проти мережі АТБ. На одну акцію виділялося не менше 10 тисяч доларів. Це загальна сума, яка давалася на старті. Планувалося ж атакувати 20-30 магазинів. Для акцій купувалася техніка, замовлялася поліграфія і так далі", - констатував ветеран АТО Помогайбо.

Учасник бойових дій розповів також про те, що після того, як обман Рибалки був викритий, і виявилося, що торговельна мережа АТБ не тільки не має магазинів на окупованих територіях, а й всіляко допомагає українським військовим, як на передовій, так і після повернення додому, він вирішив викрити злочинне угруповання на чолі з нардепом-радикалом.

"Це була війна, розв'язана Рибалкою проти його колишнього тестя. Він просто хотів помститися і в той же час збагатитися, присвоївши собі цю мережу: спочатку націоналізувати, а потім викупити. План був розписаний покроково - хто, що робить. Надалі акції протесту проти магазинів АТБ повинні були розширити географію на всю територію України. Після того, як ми дізналися правду, спливли ще одні факти. Нам стало відомо, що саме Рибалка торгує з окупантами на Донбасі, в Криму, що у нього є в Росії завод з виробництва снеків. Він за чорними схемами везе продукцію і торгує з терористами. І ніхто йому не перешкода. Адже він народний депутат України", - сказав Помогайбо.

Колишній заступник командира батальйону "Свята Марія" вважає, що народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка скоїв кримінальний злочин проти національних інтересів України і повинен за це відповісти.

"Долю Рибалки і ступінь покарання повинен визначити суд і Бог, який все бачить", - резюмував ветеран АТО.