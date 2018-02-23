Судьбу народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки, за попытки рейдерского захвата АТБ, должен решать суд - ветеран АТО

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60109 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72623 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75492 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106362 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100113 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104398 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111394 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122755 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134260 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 41169 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 56339 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 86506 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 34728 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 23213 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 86506 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 106362 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118939 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186303 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 56339 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101059 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102841 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108941 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196561 просмотра
Актуальное
Судьбу народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки, за попытки рейдерского захвата АТБ, должен решать суд - ветеран АТО

Судьбу народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки, за попытки рейдерского захвата АТБ, должен решать суд - ветеран АТО

Киев  •  УНН

 • 10682 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка обманул ветеранов АТО, руками которых пытался захватить крупнейшую социальную торговую сеть Украины АТБ. Об этом в эфире программы “Акцент” на “Первом деловом” рассказал ветеран АТО, участник боевых действий, экс-заместитель командира батальона “Святая Мария” Михаил Помогайбо, передает УНН.

Он пояснил, что компания по захвату АТБ планировалась в офисе народного депутата Сергея Рыбалки и на первом этапе должна была ознаменоваться рядом протестных акций против 30 киевских магазинов.

“В Киеве, в одной акции было задействовано очень много людей. В самой акции принимали участие не меньше 100 человек. Акцию планировали не менее 10 людей в штабе Рыбалки — менеджеры, бухгалтеры, экономисты, юристы и пиарщики, которые занимались черной информационной кампанией против сети АТБ. На одну акцию выделялось не менее 10 тысяч долларов. Это общая сумма, которая давалась на старте. Планировалось же атаковать 20-30 магазинов. Для акций покупалась техника, заказывалась полиграфия и так далее”, — констатировал ветеран АТО Помогайбо.

Участник боевых действий рассказал также о том, что после того, как обман Рыбалки был разоблачен, и оказалось, что торговая сеть АТБ не только не имеет магазинов на оккупированных территориях, но и всячески помогает украинским военным, как на передовой, так и по возвращении домой, он решил разоблачить преступную группировку во главе с нардепом-радикалом.

“Это была война, развязанная Рыбалкой против его бывшего тестя. Он просто хотел отомстить и в тоже время обогатиться, присвоив себе эту сеть: сначала национализировать, а потом выкупить. План был расписан пошагово — кто, что делает. В дальнейшем акции протеста против магазинов АТБ должны были расширить географию на всю территорию Украины. После того, как мы узнали правду, всплыли еще одни факты. Нам стало известно, что именно Рыбалка торгует с оккупантами на Донбассе, в Крыму, что у него есть в России завод по производству снеков. Он по черным схемам везет продукцию и торгует с террористами. И никто ему не помеха. Ведь он народный депутат Украины”, — говорит Помогайбо.

Бывший заместитель командира батальона “Святая Мария” считает, что народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка совершил уголовное преступление против национальных интересов Украины и должен за это ответить.

“Судьбу Рыбалки и степень наказания должен определить суд и Бог, который все видит”, — резюмировал ветеран АТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы