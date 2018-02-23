Судьбу народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки, за попытки рейдерского захвата АТБ, должен решать суд - ветеран АТО

Он пояснил, что компания по захвату АТБ планировалась в офисе народного депутата Сергея Рыбалки и на первом этапе должна была ознаменоваться рядом протестных акций против 30 киевских магазинов.

“В Киеве, в одной акции было задействовано очень много людей. В самой акции принимали участие не меньше 100 человек. Акцию планировали не менее 10 людей в штабе Рыбалки — менеджеры, бухгалтеры, экономисты, юристы и пиарщики, которые занимались черной информационной кампанией против сети АТБ. На одну акцию выделялось не менее 10 тысяч долларов. Это общая сумма, которая давалась на старте. Планировалось же атаковать 20-30 магазинов. Для акций покупалась техника, заказывалась полиграфия и так далее”, — констатировал ветеран АТО Помогайбо.

Участник боевых действий рассказал также о том, что после того, как обман Рыбалки был разоблачен, и оказалось, что торговая сеть АТБ не только не имеет магазинов на оккупированных территориях, но и всячески помогает украинским военным, как на передовой, так и по возвращении домой, он решил разоблачить преступную группировку во главе с нардепом-радикалом.

“Это была война, развязанная Рыбалкой против его бывшего тестя. Он просто хотел отомстить и в тоже время обогатиться, присвоив себе эту сеть: сначала национализировать, а потом выкупить. План был расписан пошагово — кто, что делает. В дальнейшем акции протеста против магазинов АТБ должны были расширить географию на всю территорию Украины. После того, как мы узнали правду, всплыли еще одни факты. Нам стало известно, что именно Рыбалка торгует с оккупантами на Донбассе, в Крыму, что у него есть в России завод по производству снеков. Он по черным схемам везет продукцию и торгует с террористами. И никто ему не помеха. Ведь он народный депутат Украины”, — говорит Помогайбо.

Бывший заместитель командира батальона “Святая Мария” считает, что народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка совершил уголовное преступление против национальных интересов Украины и должен за это ответить.

“Судьбу Рыбалки и степень наказания должен определить суд и Бог, который все видит”, — резюмировал ветеран АТО.