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Доля деяких пасажирів літака, що загорівся в Шереметьєво невідома

Доля деяких пасажирів літака, що загорівся в Шереметьєво невідома

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Доля деяких з 73 пасажирів літака Sukhoi Superjet 100, що загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво, залишається невідомою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Доля не всіх пасажирів поки встановлена. Інформація уточнюється. У згорілій частині літака ведуться пошукові роботи", - сказало джерело з екстрених службах.

Сьогодні, 5 травня, в Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся пасажирський літак, який прямував сполученням Москва - Мурманськ, на борту якого було 78 осіб разом з екіпажем. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб"). Ймовірно в пожежі загинуло 10 осіб.

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