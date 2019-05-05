Доля деяких пасажирів літака, що загорівся в Шереметьєво невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Доля деяких з 73 пасажирів літака Sukhoi Superjet 100, що загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво, залишається невідомою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Доля не всіх пасажирів поки встановлена. Інформація уточнюється. У згорілій частині літака ведуться пошукові роботи", - сказало джерело з екстрених службах.
Сьогодні, 5 травня, в Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся пасажирський літак, який прямував сполученням Москва - Мурманськ, на борту якого було 78 осіб разом з екіпажем. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб"). Ймовірно в пожежі загинуло 10 осіб.