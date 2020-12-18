"Долітались": через незаконні польоти до окупованого Криму з початку року арештовано понад 100 літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку цього року судами накладено арешт на 104 літаки, які літали до окупованого Криму. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.
Венедіктова наголошує, що авіаційний простір та територіальні води у межах Кримського півострова – це виключна територія України.
"Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч норм міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму", - сказала Венедіктова.
За її словами, крім того, арештовано 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав.
"Наступним кроком буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права", - зазначила Венедіктова.
У листопаді цього року повідомлялося, що за клопотаннями прокуратури автономії накладено арешти на 44 літаки російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму.