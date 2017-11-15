Долгополов покращив позицію в світовому тенісному рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Киянин Олександр Долгполов зробив невеликий позитивний ривок в рейтингу АТР, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
Лідер чоловічої збірної України обігнав новоспеченого фіналіста молодіжного Підсумкового турніру АТР росіянина Андрія Рубльова і тепер посідає 38-й рядок.
Протилежні справи у Серія Стаховського та Іллі Марченка. Перший опустився на 6 позицій – 116-й, а Марченко втратив три рядки – 198-й.
Варто відзначити, що українець Владислав Манафов піднявся на 13 сходинок і посідає 384 місце.
Додамо також, у першій десятці генерації змін не відбулося.
Як повідомлялося раніше, Долгополов достроково завершив сезон.