Долгополов покращив позицію в світовому тенісному рейтингу АТР

Лідер чоловічої збірної України обігнав новоспеченого фіналіста молодіжного Підсумкового турніру АТР росіянина Андрія Рубльова і тепер посідає 38-й рядок.

Протилежні справи у Серія Стаховського та Іллі Марченка. Перший опустився на 6 позицій – 116-й, а Марченко втратив три рядки – 198-й.

Варто відзначити, що українець Владислав Манафов піднявся на 13 сходинок і посідає 384 місце.

Додамо також, у першій десятці генерації змін не відбулося.

Як повідомлялося раніше, Долгополов достроково завершив сезон.