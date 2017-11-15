Долгополов улучшил позицию в мировом теннисном рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Киевлянин Александр Долгполов сделал небольшой положительный рывок в рейтинге АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Лидер мужской сборной Украины обогнал новоиспеченного финалиста молодежного Итогового турнира АТР россиянина Андрея Рублева и теперь занимает 38-ю строчку.
Противоположные дела в Серия Стаховского и Ильи Марченко. Первый опустился на 6 позиций - 116-й, а Марченко потерял три строчки - 198-й.
Стоит отметить, что украинец Владислав Манафов поднялся на 13 ступеней и занимает 384 место.
Добавим также, в первой десятке генерации изменений не произошло.
Как сообщалось ранее, Долгополов досрочно завершил сезон.