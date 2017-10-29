Документи щодо звільнення Умерова та Чийгоза засекретили

"У нас поки немає ніяких документів, у нас немає жодного папірця на руках - закрита справа, є указ, немає указу. Всі документи абсолютно засекречені, тому робота адвокатів в найближчі дні - з'ясувати, дістати всі ці документи і потім вже ми зможемо щось планувати. Але у тата є бажання все-таки зробити спробу в'їхати в Крим", - повдіомила Айше Умерова.

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Цієї середи заступників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні. Із Сімферополя їх літаком відправили до Анкари. А вже за два дні колишніх політв'язнів зустріли у столичному аеропорту "Бориспіль".