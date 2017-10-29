Amnesty International: Умеров і Чийгоз повинні мати право повернутися до Криму

"Звільнення в’язнів совісті Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза стало позитивним кроком, але тепер вони можуть зіткнутися з іншою несправедливістю – вигнанням зі своєї батьківщини. Їм має бути дозволено повернутися в Крим і вільно висловлювати свої погляди, не боячись переслідування", – заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чийгоз і Умеров зустрілися з Волкером

"Стає все більш очевидним, що вибір у лідерів кримськотатарської громади, які насмілюються висловлюватися проти російської окупації і незаконної анексії півострова, простий: або відправитися у вигнання, або сісти у в’язницю", – додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чийгоз і Умеров просили Ердогана звільнити Сенцова

"Де-факто влади Криму повинна припинити постійне придушення інакомислення, негайно і беззастережно звільнити всіх в’язнів совісті і припинити політику переслідування і вигнання своїх критиків з Криму", – вважає Покальчук.

Нагадаємо, 27 жовтня, два звільнених заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до України.