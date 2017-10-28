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Чийгоз і Умеров зустрілися з Волкером

Чийгоз і Умеров зустрілися з Волкером

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Два звільнених заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз сьогодні зустрілися з спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, передає УНН з посиланням на Facebook голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Сьогодні відбулася дуже грунтовна і відкриту розмову з Куртом Волкером, спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні," - повідомив Чубаров.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня, звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до України.

Нагадаємо, 25 жовтня Чийгоза та Умерова в РФ звільнили і передали Туреччині. При цьому голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Росія звільнила Чийгоза та Умерова з забороною проживати в Криму.

Українські Національні Новини

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