Чийгоз і Умеров зустрілися з Волкером

"Сьогодні відбулася дуже грунтовна і відкриту розмову з Куртом Волкером, спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні," - повідомив Чубаров.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня, звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до України.

Нагадаємо, 25 жовтня Чийгоза та Умерова в РФ звільнили і передали Туреччині. При цьому голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Росія звільнила Чийгоза та Умерова з забороною проживати в Криму.