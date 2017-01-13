"Доктора Лізу" поховають 16 січня на Новодівичому кладовищі в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Директора організації “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, яка загинула внаслідок катастрофи літака Ту-154 над Чорним морем, поховають 16 січня на Новодівичому кладовищі в Москві. Про це повідомляє прес-служба Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, передає УНН.
“Похорон трагічно загиблої під час аварії літака Міноборони в Чорному морі члена Ради при Президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голови благодійного фонду „Справедлива допомога“ Єлизавети Глінки відбудуться в понеділок, 16 січня, в Москві на Новодівичому кладовищі”, — йдеться у повідомленні.
Час і місце панахиди, на якій можна буде попрощатися з Доктором Лізою, буде оголошено пізніше.
Як повідомляв УНН, 13 січня експерти по ДНК-експертизі ідентифікували особи понад 70 осіб, які загинули в результаті катастрофи літака Ту-154 Міноборони.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”.
Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.