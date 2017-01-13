"Доктора Лизу" похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Директора организации "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, которая погибла в результате катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем, похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, передает УНН.
"Похороны трагически погибшей при крушении самолета Минобороны в Черном море члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председателя благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки состоится в понедельник, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище", - говорится в сообщении.
Время и место панихиды, на которой можно будет попрощаться с Доктором Лизой, будет объявлено позже.
Как сообщал УНН, 13 января эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали лица более 70 человек, погибших в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза".
Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.