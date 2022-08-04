Доки Ненсі Пелосі вирішує світові питання, її чоловіка визвали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Чоловіка Ненсі Пелосі судять за звинуваченням у водінні у нетверезому стані. Про це повідомляє СBS News, передає УНН.
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Як повідомляють в суді, Пол Пелосі у травні на своєму Porsche зіткнувся з Jeep, проте він не визнає себе винним у водінні в нетверезому стані у Північній Каліфорнії.
В прокуратурі подію розцінили як дрібне правопорушення через травми, отримані водієм Jeep. У разі визнання 82-річного Пола Пелосі винним йому загрожує щонайменше п'ять днів тюремного ув'язнення та до п'яти років випробувального терміну, повідомляє Associated Press.
Після аварії Пелосі було заарештовано і пізніше відпущено під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. В останньому судовому засіданні він особисто не брав участі.
Нагадаємо
У США відкрили екстрені канали зв'язку з Пекіном після того, як Білий дім не зміг змусити Пелосі відкласти візит до Тайваню.