Пока Нэнси Пелоси решает мировые вопросы, ее мужа вызывали в суд

Детали

Как сообщают в суде, Пол Пелоси в мае на своем Porsche столкнулся с Jeep, однако он не признает себя виновным в вождении в нетрезвом состоянии в Северной Калифорнии.

В прокуратуре событие расценили как мелкое правонарушение из-за травм, полученных водителем Jeep. В случае признания 82-летнего Пола Пелоси виновным ему грозит минимум пять дней тюремного заключения и до пяти лет испытательного срока, сообщает Associated Press.

После аварии Пелоси был арестован и позже отпущен под залог в размере 5 тысяч долларов. В последнем судебном заседании он лично не участвовал.

Напомним

В США открыли экстренные каналы связи с Пекином после того, как Белый дом не смог заставить Пелоси отложить визит в Тайвань.