Пока Нэнси Пелоси решает мировые вопросы, ее мужа вызывали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Мужчину Нэнси Пелоси судят по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает СBS News, передает УНН.
Детали
Как сообщают в суде, Пол Пелоси в мае на своем Porsche столкнулся с Jeep, однако он не признает себя виновным в вождении в нетрезвом состоянии в Северной Калифорнии.
В прокуратуре событие расценили как мелкое правонарушение из-за травм, полученных водителем Jeep. В случае признания 82-летнего Пола Пелоси виновным ему грозит минимум пять дней тюремного заключения и до пяти лет испытательного срока, сообщает Associated Press.
После аварии Пелоси был арестован и позже отпущен под залог в размере 5 тысяч долларов. В последнем судебном заседании он лично не участвовал.
Напомним
В США открыли экстренные каналы связи с Пекином после того, как Белый дом не смог заставить Пелоси отложить визит в Тайвань.