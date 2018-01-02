Доходи від туризму на Закарпатті зросли на третину
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 січня. УНН. У порівнянні з 2016 роком надходження до бюджету за надання туристичних послуг на Закарпатті у минулому, 2017 році, зросли на 34,5% і склали 2 мільйони 883 тисячі гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
“Йдеться тут про туристичний збір, який сплачують туристи, що зупиняються на турбазах, туркомплексах, санаторіях тощо. Ці кошти залишаються у місцевих бюджетах. До речі, найпопулярнішими для туристів районами Закарпаття стали Берегівський, Хустський, Свалявський та Рахівський, де зосереджені термальні курорти та санаторно-лікувальні заклади”, — розповів УНН директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.
Як раніше повідомляв УНН, протягом 2017 року Закарпаття відвідали близько 2 мільйонів туристів з України та закордоння, що є абсолютним рекордом для області.