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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Доходи рф від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має ввести повне ембарго - радник Зеленського

Доходи рф від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має ввести повне ембарго - радник Зеленського

Київ • УНН

 • 214824 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Доходи бюджету рф від експорту нафти, газу та вугілля подвоїлися за перші 100 днів повномасштабного вторгнення проти України, тож можна констатувати, що чинний режим енергетичних санкцій Заходу щодо рф не є ефективним і потребує негайного посилення. Вжиті Заходом санкції охоплюють менше 5% довоєнного російського експорту сирої нафти. Про це повідомив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко у статті для Financial Times, інформує УНН.

Цитата

«Експорт сирої нафти, яка транспортується морем, хоч і знизився із середини червня, залишається більшим, ніж на початку вторгнення. Значною мірою це відбувається тому, що імпорт російської нафти у ЄС і Велику Британію все ще дозволений, і він залишатиметься таким принаймні до грудня поточного року. Щотижня близько 10-20 мільйонів барелів сирої нафти надходить до Європи з російських портів, а трейдери перетворюють так зване поступове припинення постачання на вигідне їм божевілля», – наголосив він.

Деталі

Устенко зазначив, що у межах глобальної «операції з відмивання» російську нафту доправляють на закордонні нафтопереробні заводи, а потім імпортують у західні країни як бензин. Після переробки нафтопродукти можуть легально потрапляти в будь-які країни без порушення санкцій, навіть якщо є пряма заборона на імпорт нафти. Продовження імпорту змішаної російської нафти в найближчі місяці є суттєвим ризиком. Ця торгівля, імовірно, триватиме навіть після того, як повна заборона набуде чинності наприкінці поточного року.

Радник Зеленського підкреслив, що набагато більша відповідальність за зростання цін на енергоносії лежить на великих енергетичних компаніях, які отримали величезні прибутки за останні шість місяців. За його словами, кожен, хто серйозно налаштований на підтримку України, повинен припинити фінансування режиму володимира путіна.

«Найефективніше рішення має передбачати повне та негайне ембарго на російське викопне паливо у Європі та швидке введення в дію пропозицій G7 щодо глобального обмеження цін на російську нафту», - резюмував Олег Устенко.

Доповнення 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що газове ембарго проти рф нашкодить Європі, а не лише його країні. 

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