Доходы рф от экспорта энергоносителей удвоились, Европа должна ввести полное эмбарго - советник Зеленского

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«Экспорт сырой нефти, транспортируемой по морю, хотя и снизился с середины июня, остается большим, чем в начале вторжения. В значительной степени это происходит потому, что импорт российской нефти в ЕС и Великобританию все еще разрешен, и он будет оставаться таким, по крайней мере, до декабря текущего года. Еженедельно около 10-20 миллионов баррелей сырой нефти поступает в Европу из российских портов, а трейдеры превращают так называемое постепенное прекращение поставок в выгодное им безумие», – подчеркнул он.

Детали

Устенко отметил, что в рамках глобальной «операции по отмыванию» российскую нефть доставляют на зарубежные нефтеперерабатывающие заводы, а затем импортируют в западные страны как бензин. После переработки нефтепродукты могут легально попадать в любые страны без нарушения санкций, даже если есть прямой запрет на импорт нефти. Продолжение импорта смешанной российской нефти в ближайшие месяцы является значительным риском. Эта торговля, вероятно, будет продолжена даже после того, как полный запрет вступит в силу в конце текущего года.

Советник Зеленского подчеркнул, что гораздо большая ответственность за рост цен на энергоносители лежит на крупных энергетических компаниях, получивших огромные доходы за последние шесть месяцев. По его словам, каждый, кто серьезно настроен на поддержку Украины, должен прекратить финансирование режима владимира путина.

«Самое эффективное решение должно предусматривать полное и немедленное эмбарго на российское ископаемое топливо в Европе и быстрое введение в действие предложений G7 по глобальному ограничению цен на российскую нефть», – резюмировал Олег Устенко.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газовое эмбарго против россии навредит Европе, а не только его стране.