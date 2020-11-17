Дохід України від іноземних студентів за період їх навчання становить понад 3 млрд дол. США

"За орієнтовними розрахунками державного підприємства "Український державний центр міжнародної освіти" Міністерства освіти і науки, іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тис. доларів США щороку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 тис. 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.

"За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 млн доларів США. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 млрд доларів США", - розповіли в МОН.

Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки опрацьовує питання створення е-платформи для студентів-іноземців.