Доказів причетності до справи Рубана-Савченко українських політиків поки немає - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Слідство наразі не має доказів причетності до справи народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана українських політиків чи активістів. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко на полігоні спецпідрозділу СБУ "Альфа" за Києвом, передає кореспондент УНН.
"Чи причетні до цієї справи інші українські громадяни, у тому числі і відомі громадські чи політичні діячі, наразі слідством це не доведено. Але робота в цьому напрямку триває", - сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.