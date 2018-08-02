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Доказательств причастности к делу Рубана-Савченко украинских политиков пока нет - Луценко

Доказательств причастности к делу Рубана-Савченко украинских политиков пока нет - Луценко

Киев  •  УНН

 • 8866 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Следствие пока не располагает доказательствами причастности к делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана украинских политиков или активистов. Об этом сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко на полигоне спецподразделения СБУ "Альфа" под Киевом, передает корреспондент УНН.

"Причастны ли к этому делу другие украинские граждане, в том числе и известные общественные или политические деятели, пока следствием это не доказано. Но работа в этом направлении продолжается", - сказал Генпрокурор.

Напомним, ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушениях на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

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