Договірні матчі: дві команди "Олімпіка" виключені з чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Команди "Олімпік" U-21 та "Олімпік" U-19 офіційно виключені із чемпіонатів футбольних сезонів 2018-2019 та 2019-2020. Про це повідомляє прес-служба Української Прем'єр-ліги, передає УНН.
Обидві команди покарані за договірні матчі.
"Апеляційний комітет ФФУ листом від 21.02.2019 повідомив, що рішення по "справі Олімпіка" від 08.11.2018 залишається в силі, незважаючи на те, що розгляд заяви ФК "Олімпік" про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в АК, ще продовжується.
Відтак, рішення АК ФФУ, яким командам U21 та U19 ФК "Олімпік" Донецьк заборонено брати участь у поточних (сезоні 2018/2019) та майбутніх (сезоні 2019/2020) змаганнях серед команд U21 та U19 під егідою ФФУ, УПЛ та ПФЛ, має бути виконано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за організацію договірних матчів серед українських футбольних клубів Нацполіція вручила вже 11 підозр.
Раніше, президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що усі причетні до організації матчів із фіксованим результатом “понесуть максимальне покарання”.