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Договірні матчі: дві команди "Олімпіка" виключені з чемпіонатів

Договірні матчі: дві команди "Олімпіка" виключені з чемпіонатів

Київ • УНН

 • 7584 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Команди "Олімпік" U-21 та "Олімпік" U-19 офіційно виключені із чемпіонатів футбольних сезонів 2018-2019 та 2019-2020. Про це повідомляє прес-служба Української Прем'єр-ліги, передає УНН.

Обидві команди покарані за договірні матчі.

"Апеляційний комітет ФФУ листом від 21.02.2019 повідомив, що рішення по "справі Олімпіка" від 08.11.2018 залишається в силі, незважаючи на те, що розгляд заяви ФК "Олімпік" про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в АК, ще продовжується.

Відтак, рішення АК ФФУ, яким командам U21 та U19 ФК "Олімпік" Донецьк заборонено брати участь у поточних (сезоні 2018/2019) та майбутніх (сезоні 2019/2020) змаганнях серед команд U21 та U19 під егідою ФФУ, УПЛ та ПФЛ, має бути виконано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за організацію договірних матчів серед українських футбольних клубів Нацполіція вручила вже 11 підозр. 

Раніше, президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що усі причетні до організації матчів із фіксованим результатом “понесуть максимальне покарання”.

Українські Національні Новини

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