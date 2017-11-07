Додон запропонував ЄС переглянути положення ЗВТ і повернутися до автономних преференцій

"Відзначив, що з цілої низки груп і категорій товарів необхідно переглянути положення Угоди про Вільну торгівлю і повернутися до режиму автономних торгових преференцій, до асиметричної торгівлі з ЄС", - написав він.

На думку президента, це необхідно для зростання виробничого та експортного потенціалу Молдови на ринку ЄС.

"Європейський Союз - важливий торговельний партнер нашої країни. У торгових відносинах з ЄС відзначається зростання показників імпорту та експорту. Але було б бажано, щоб в структурі експорту в ЄС було більше товарів і послуг з доданою вартістю для поставки на ринок ЄС", - підкреслив він.

Президент обговорив з єврокомісаром і Придністров'я, запропонувавши зберегти правила торгівлі регіону з ЄС і на 2018 рік.

Як повідомляв УНН, президент Молдови Ігор Додон заявив, що парламентська більшість не готова оголосити йому імпічмент.