Додон запропонував ЄС переглянути положення ЗВТ і повернутися до автономних преференцій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Молдови Ігор Додон провів зустріч з єврокомісаром з питань торгівлі Сессіль Мальмстрем. Сторони обговорили співробітництво між Молдовою і ЄС, а також можливість підвищити деякі експортні квоти на молдавські товари. Про це президент Молдови повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Відзначив, що з цілої низки груп і категорій товарів необхідно переглянути положення Угоди про Вільну торгівлю і повернутися до режиму автономних торгових преференцій, до асиметричної торгівлі з ЄС", - написав він.
На думку президента, це необхідно для зростання виробничого та експортного потенціалу Молдови на ринку ЄС.
"Європейський Союз - важливий торговельний партнер нашої країни. У торгових відносинах з ЄС відзначається зростання показників імпорту та експорту. Але було б бажано, щоб в структурі експорту в ЄС було більше товарів і послуг з доданою вартістю для поставки на ринок ЄС", - підкреслив він.
Президент обговорив з єврокомісаром і Придністров'я, запропонувавши зберегти правила торгівлі регіону з ЄС і на 2018 рік.
Як повідомляв УНН, президент Молдови Ігор Додон заявив, що парламентська більшість не готова оголосити йому імпічмент.