Додон предложил ЕС пересмотреть положения ЗСТ и вернуться к автономным преференциям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с еврокомиссаром по вопросам торговли Сессилией Мальмстрем. Стороны обсудили сотрудничество между Молдовой и ЕС, а также возможность повысить некоторые экспортные квоты на молдавские товары. Об этом президент Молдовы сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Отметил, что по целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о Свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле с ЕС", - написал он.
По мнению президента, это необходимо для роста производственного и экспортного потенциала Молдовы на рынке ЕС.
"Европейский Союз - важный торговый партнер нашей страны. В торговых отношениях с ЕС отмечается рост показателей импорта и экспорта. Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью для поставки на рынок ЕС", - подчеркнул он.
Президент обсудил с еврокомиссаром и Приднестровье, предложив сохранить правила торговли региона с ЕС и на 2018 год.
Как сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что парламентское большинство не готово объявить ему импичмент.