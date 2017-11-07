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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39151 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 99891 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102949 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102556 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Додон предложил ЕС пересмотреть положения ЗСТ и вернуться к автономным преференциям

Додон предложил ЕС пересмотреть положения ЗСТ и вернуться к автономным преференциям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с еврокомиссаром по вопросам торговли Сессилией Мальмстрем. Стороны обсудили сотрудничество между Молдовой и ЕС, а также возможность повысить некоторые экспортные квоты на молдавские товары. Об этом президент Молдовы сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отметил, что по целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о Свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле с ЕС", - написал он.

По мнению президента, это необходимо для роста производственного и экспортного потенциала Молдовы на рынке ЕС.

"Европейский Союз - важный торговый партнер нашей страны. В торговых отношениях с ЕС отмечается рост показателей импорта и экспорта. Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью для поставки на рынок ЕС", - подчеркнул он.

Президент обсудил с еврокомиссаром и Приднестровье, предложив сохранить правила торговли региона с ЕС и на 2018 год.

Как сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что парламентское большинство не готово объявить ему импичмент.

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