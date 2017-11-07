Додон предложил ЕС пересмотреть положения ЗСТ и вернуться к автономным преференциям

"Отметил, что по целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о Свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле с ЕС", - написал он.

По мнению президента, это необходимо для роста производственного и экспортного потенциала Молдовы на рынке ЕС.

"Европейский Союз - важный торговый партнер нашей страны. В торговых отношениях с ЕС отмечается рост показателей импорта и экспорта. Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью для поставки на рынок ЕС", - подчеркнул он.

Президент обсудил с еврокомиссаром и Приднестровье, предложив сохранить правила торговли региона с ЕС и на 2018 год.

Как сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что парламентское большинство не готово объявить ему импичмент.