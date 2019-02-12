Додон не хоче зустрічатися з Порошенком
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не хоче зустрічатися з Президентом України Петром Порошенком. Про це Ігор Додон сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
Додон сказав, що не зустрічатиметься з Порошенком, відповідаючи на питання чи буде запланована зустріч в ході, нібито запланованого візиту в Петра Порошенка в Молдову.
Відзначимо, що посольство України в республіці Молдова підтвердило, що в робочому графіку Петра Порошенка візитів в Молдову найближчим часом не заплановано.
Разом з тим, в молдавських ЗМІ поширилася інформація про те, що Петро Порошенко відвідає сусідню країну на наступному тижні або ж через тиждень.
Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з молдавським колегою Ігорем Додоном.