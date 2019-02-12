Додон не хочет встречаться с Порошенко
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не хочет встречаться с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Игорь Додон сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
Додон сказал, что не будет встречаться с Порошенко, отвечая на вопрос будет ли запланирована встреча в ходе, якобы запланированного визита в Петра Порошенко в Молдову.
Отметим, что посольство Украины в республике Молдова подтвердило, что в рабочем графике Петра Порошенко визитов в Молдову в ближайшее время не запланировано.
Вместе с тем, в молдавских СМИ распространилась информация о том, что Петр Порошенко посетит соседнюю страну на следующей неделе или же через неделю.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с молдавским коллегой Игорем Додоном.