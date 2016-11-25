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Додатковий швидкісний поїзд курсуватиме з Києва до Харкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У грудні "Укрзалізниця" призначила курсування додаткового швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 728/727 сполученням Київ — Харків — Київ. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Додатковий швидкісний поїзд курсуватиме з Києва до Харкова

Поїзд відправляється зі станції Київ-Пасажирський 2,4 та 9 грудня о 15:41 і прибуває до Харкова о 20:16.

Зворотно з Харкова 3, 5 та 10 грудня поїзд відправляється о 08:47 та прибуває на ст. Київ-Пасажирський о 13:28.

Також повідомляється, що 11 грудня швидкісний поїзд № 728 Київ-Харків курсуватиме за наступним графіком руху, а саме:

— Київ-Пасажирський (відправлення 10:15)
— Дарниця (10:31-10:33)
— Миргород (12:27-12:28)
— Полтава—Київська (13:17-13:19)
— Харків (прибуття 14:54)

У зворотному напрямку 11 грудня швидкісний поїзд № 727 Харків-Київ курсуватиме із зупинками на станціях:

— Харків (відправлення15:50)
— Полтава—Київська (17:25-17:27)
— Миргород (18:24-18:25)
— Дарниця (20:18-20:20)
— Київ-Пасажирський (прибуття 20:34).

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