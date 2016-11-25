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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Дополнительный скоростной поезд будет курсировать из Киева в Харьков

Киев • УНН

 • 8708 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В декабре "Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного скоростного поезда Интерсити+ № 728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Дополнительный скоростной поезд будет курсировать из Киева в Харьков

Поезд отправляется со станции Киев-Пассажирский 2,4 и 9 декабря в 15:41 и прибывает в Харьков в 20:16.

Обратно из Харькова 3, 5 и 10 декабря поезд отправляется в 08:47 и прибывает на ст. Киев-Пассажирский в 13:28.

Также сообщается, что 11 декабря скоростной поезд № 728 Киев-Харьков будет курсировать по следующему графику движения, а именно:

- Киев-Пассажирский (отправление 10:15)
- Дарница (10: 31-10: 33)
- Миргород (12: 27-12: 28)
- Полтава-Киевская (13: 17-13: 19)
- Харьков (прибытие 14:54)

В обратном направлении 11 декабря скоростной поезд № 727 Харьков-Киев будет курсировать с остановками на станциях:

- Харьков (отправление 15 50)
- Полтава-Киевская (17: 25-17: 27)
- Миргород (18: 24-18: 25)
- Дарница (20: 18-20: 20)
- Киев-Пассажирский (прибытие 20:34).

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