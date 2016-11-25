Дополнительный скоростной поезд будет курсировать из Киева в Харьков

Поезд отправляется со станции Киев-Пассажирский 2,4 и 9 декабря в 15:41 и прибывает в Харьков в 20:16.

Обратно из Харькова 3, 5 и 10 декабря поезд отправляется в 08:47 и прибывает на ст. Киев-Пассажирский в 13:28.

Также сообщается, что 11 декабря скоростной поезд № 728 Киев-Харьков будет курсировать по следующему графику движения, а именно:

- Киев-Пассажирский (отправление 10:15)

- Дарница (10: 31-10: 33)

- Миргород (12: 27-12: 28)

- Полтава-Киевская (13: 17-13: 19)

- Харьков (прибытие 14:54)

В обратном направлении 11 декабря скоростной поезд № 727 Харьков-Киев будет курсировать с остановками на станциях:

- Харьков (отправление 15 50)

- Полтава-Киевская (17: 25-17: 27)

- Миргород (18: 24-18: 25)

- Дарница (20: 18-20: 20)

- Киев-Пассажирский (прибытие 20:34).