Дополнительный скоростной поезд будет курсировать из Киева в Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В декабре "Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного скоростного поезда Интерсити+ № 728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Поезд отправляется со станции Киев-Пассажирский 2,4 и 9 декабря в 15:41 и прибывает в Харьков в 20:16.
Обратно из Харькова 3, 5 и 10 декабря поезд отправляется в 08:47 и прибывает на ст. Киев-Пассажирский в 13:28.
Также сообщается, что 11 декабря скоростной поезд № 728 Киев-Харьков будет курсировать по следующему графику движения, а именно:
- Киев-Пассажирский (отправление 10:15)
- Дарница (10: 31-10: 33)
- Миргород (12: 27-12: 28)
- Полтава-Киевская (13: 17-13: 19)
- Харьков (прибытие 14:54)
В обратном направлении 11 декабря скоростной поезд № 727 Харьков-Киев будет курсировать с остановками на станциях:
- Харьков (отправление 15 50)
- Полтава-Киевская (17: 25-17: 27)
- Миргород (18: 24-18: 25)
- Дарница (20: 18-20: 20)
- Киев-Пассажирский (прибытие 20:34).