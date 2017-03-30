Дочка Д.Трампа отримає посаду в адміністрації батька

Про те, що Іванка Трамп стане радником свого батька, стало відомо ще 20 березня. Тоді у Вашингтоні оголосили, що у старшої дочки президента буде свій робочий кабінет у Білому домі. Повідомлялося, що офіційно Іванка Трамп не займатиме ніякої посади в його адміністрації і зарплата на цій посаді не передбачена.

Сама Іванка заявила, що, незважаючи на неформальний характер роботи, вона буде дотримуватися тих же правил, яким слідують і звичайні держслужбовці.

Ця новина викликала великий резонанс, і Іванка Трамп заявила, що "поінформована про те занепокоєння, яке проявили багато хто з приводу її консультацій президента на особистому рівні".

Нагадаємо, канцлер ФРН А.Меркель запросила доньку Д.Трампа на саміт до Німеччини.