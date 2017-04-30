Добровольці до Євробачення створили ролик про "справжню Україну"

“Не існує ідеального світу. Світу, де всі щасливі та усміхнені — не існує. Немає світу де всі здорові. Де не лишають дітей. Де немає війни та брехні. Немає світу без зради, болю та страху. Також як і немає світу без краси, любові, щастя та правди. Немає світу без співчуття, милосердя, піклування. Немає світу без надії, без пристрасті, без душі. Світ в якому є лише щось одне — нереальний та неповний. В ньому відсутня гармонія. Все що однобічно — без гармонії. Все що однобічно — неправда,” — додали автори в описі.

Зазначають, що відео про Україну і Київ було створено за три тижні абсолютно безкоштовно та об’єднало групу зацікавлених ентузіастів.

“Ці дивовижні люди віддавали, не жаліючи себе — свій час, талант та любов. Просто тому що, нам хотілося щоб ви знали — яка Україна насправді,” — йдеться в коментарі.

“Чи найкращі зараз часи? — Ні. Відсутні проблеми? — Ні. Скінчилася війна? — Ні. Завершилася криза? — Ні. Нам іноді страшно, боляче та незрозуміло. Але ми продовжуємо жити, кохати, жадати, насолоджуватися, сміятися, плакати, вірити та сподіватися,” — поділилися творці.

“У нас не завжди круто, тихо та файно. Але коли любиш — краса не той критерій, що стоїть на першому місці. У всьому. Чи то відео, чи то людина чи навіть країна. Ми не хочемо бути краще, аніж ми є. Ми не хочемо говорити, що все класно, коли це не так. Тут не всюди глянець та посміхаються діти, тут не завжди сонячно та чисто. Але тут Душа та Любов й завжди радіють гостям,” — констатували автори ролику.

Крім того, разом із запрошенням до України, було зазначено, що це лише перше відео.

Як повідомляв УНН, нова хвиля квитків на Євробачення-2017 з’явилася у продажу.