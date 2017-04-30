Добровольцы на Евровидение создали ролик о "настоящей Украины"

"Не существует идеального мира. Мира, где все счастливы и улыбающиеся - нет. Есть мира где все здоровы. Где оставляют детей. Где нет войны и лжи. Есть мира без предательства, боли и страха. Также как и нет мира без красоты, любви, счастья и правды. Есть мира без сочувствия, милосердия, заботы. Есть мира без надежды, без страсти, без души. Мир в котором есть только что-то одно - нереальный и неполный. В нем отсутствует гармония. Все односторонне - без гармонии. Все односторонне - неправда ", - добавили авторы в описании.

Отмечают, что видео об Украине и Киеве было создано за три недели совершенно бесплатно и объединило группу заинтересованных энтузиастов.

"Эти удивительные люди отдавали, не жалея себя - свое время, талант и любовь. Просто потому что, нам хотелось, чтобы вы знали - какая Украина самом деле ", - говорится в комментарии.

"Есть лучшие сейчас времена? - Нет. Отсутствуют проблемы? - Нет. Кончилась война? - Нет. Завершилась кризис? - Нет. Нам иногда страшно, больно и непонятно. Но мы продолжаем жить, любить, желать, наслаждаться, смеяться, плакать, верить и надеяться ", - поделились создатели.

"У нас не всегда круто, тихо и прекрасно. Но когда любишь - красота не тот критерий, стоит на первом месте. Во всем. То видео, то человек или даже страна. Мы не хотим быть лучше, чем мы есть. Мы не хотим говорить, что все классно, когда это не так. Здесь везде глянец и улыбаются дети, здесь всегда солнечно и чисто. Но здесь Душа и Любовь и всегда радуются гостям ", - констатировали авторы ролика.

Кроме того, вместе с приглашением в Украину, было отмечено, что это лишь первое видео.

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