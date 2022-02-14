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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Добова захворюваність на коронавірус на Одещині знизилася у понад два рази

Добова захворюваність на коронавірус на Одещині знизилася у понад два рази

Київ • УНН

 • 8954 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Добовий показник захворюваності на коронавірус в Одеській області станом на 14 лютого становить 1519 нових випадків. Це вдвічі менше, ніж у п'ятницю, коли в регіоні було зафіксовано 4096 нових випадків захворювання, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Деталі

Із загальної кількості хворих 672 припадає на обласний центр. Як повідомляє прес-служба мерії, всього станом на 14 лютого у місті зробили 1 млн 17 тис. 434 щеплення проти COVID-19.

510 тис. 720 осіб провели повний курс вакцинації проти коронавірусної інфекції у місті. Бустерну дозу вакцини отримали 16 259 одеситів.

У лікарнях Одеси на сьогодні перебуває 520 пацієнтів із COVID-19, з них 368 – у тяжкому стані.

З огляду на загальну епідситуацію та високу захворюваність серед дітей міський департамент освіти продовжив ще на тиждень дистанційний режим навчання в одеських школах.

Українські Національні Новини

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