Добова захворюваність на коронавірус на Одещині знизилася у понад два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Добовий показник захворюваності на коронавірус в Одеській області станом на 14 лютого становить 1519 нових випадків. Це вдвічі менше, ніж у п'ятницю, коли в регіоні було зафіксовано 4096 нових випадків захворювання, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
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Із загальної кількості хворих 672 припадає на обласний центр. Як повідомляє прес-служба мерії, всього станом на 14 лютого у місті зробили 1 млн 17 тис. 434 щеплення проти COVID-19.
510 тис. 720 осіб провели повний курс вакцинації проти коронавірусної інфекції у місті. Бустерну дозу вакцини отримали 16 259 одеситів.
У лікарнях Одеси на сьогодні перебуває 520 пацієнтів із COVID-19, з них 368 – у тяжкому стані.
З огляду на загальну епідситуацію та високу захворюваність серед дітей міський департамент освіти продовжив ще на тиждень дистанційний режим навчання в одеських школах.