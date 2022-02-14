Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области снизилась в два с лишним раза
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Одесской области на 14 февраля составляет 1519 новых случаев. Это вдвое меньше, чем в пятницу, когда в регионе было зафиксировано 4096 новых случаев заболевания, передает УННсо ссылкой на данные департамента здравоохранения Одесской ОГА.
Детали
Из общего количества заболевших 672 приходится на областной центр. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего по состоянию на 14 февраля в городе сделали 1 млн 17 тыс. 434 прививки от COVID-19.
510 тыс. 720 человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в городе. Бустерную дозу вакцины получили 16 тыс. 259 одесситов.
В больницах Одессы на сегодня находится 520 пациентов с COVID-19, из них 368 – в тяжелом состоянии.
Учитывая общую эпидситуацию и высокую заболеваемость среди детей, городской департамент образования продлил ещё на неделю дистанционный режим обучения в одесских школах.