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15 марта, 19:03 • 100626 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129764 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116491 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110624 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101014 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97885 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85397 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118672 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области снизилась в два с лишним раза

Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области снизилась в два с лишним раза

Киев • УНН

 • 8954 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Одесской области на 14 февраля составляет 1519 новых случаев. Это вдвое меньше, чем в пятницу, когда в регионе было зафиксировано 4096 новых случаев заболевания, передает УННсо ссылкой на данные департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Детали

Из общего количества заболевших 672 приходится на областной центр. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего по состоянию на 14 февраля в городе сделали 1 млн 17 тыс. 434 прививки от COVID-19.

510 тыс. 720 человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в городе. Бустерную дозу вакцины получили 16 тыс. 259 одесситов.

В больницах Одессы на сегодня находится 520 пациентов с COVID-19, из них 368 – в тяжелом состоянии.

Учитывая общую эпидситуацию и высокую заболеваемость среди детей, городской департамент образования продлил ещё на неделю дистанционный режим обучения в одесских школах.

Украинские Национальные Новости

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