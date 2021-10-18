Добкін заявив, що будує кисневу трасу до лікарні поки Терехов розвішує гігантські піар-плакати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Харківській міській раді визнали, що не залишилося ні одного ліжка з киснем. Про це в своєму Instagram написав кандидат у мери Харкова Михайло Добкін, передає УНН.
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"Сьогодні міськрада офіційно визнала, що в Харкові не залишилося ні одного ліжка з киснем. Боягузливо виставили на пресконференцію заступника директора департаменту, яка нічого не вирішує, в той час, коли триває гастроль тимчасового в.о. мера міськими зонами відпочинку", - написав він.
Добкін додає, що з огляду на негативну тенденцію і безпорадність тимчасової влади, він зі своєю командою власними силами приступили до монтажу додаткової кисневої траси в одній з лікарень Харкова.
"Підрядників мало, терміни стислі, але вже найближчим часом це дасть плюс 35-40 точок доступу до потокового кисню для важких хворих. Не більше, тому що потрібно зберегти тиск у трасі. Вже встановлено новий редуктор, крани для підключення до основної траси і самої кисневої бочки. Зараз йдуть роботи з монтажу вже в самому корпусі лікарні", - написав політик.
Він також закликав бізнес і всіх, хто може, включатися в ситуацію, допомагати лікувальним закладам та волонтерам. При цьому він розкритикував тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова, який в цей же час розвішує гігантські піар-плакати напередодні виборів.
"На одному з вище викладених фото реклама тимчасового в.о. Вартість виготовлення банера такого розміру більше 150000 грн. І це без урахування вартості розміщення і оренди. У кожного свої пріоритети", - резюмував Добкін.
До речі
Харківська міськрада хоче отримати фінансову допомогу від уряду на боротьбу з COVID-19 при тому, що закуповувала ліки від цієї недуги за завищеними в рази цінами.
До теми
31 жовтня харків'яни будуть обирати нового мера. Головні фаворити виборів Михайло Добкін і Ігор Терехов. За прогнозами політологів, жоден з них не має підтримки для перемоги в першому турі, тому ймовірно буде два тури виборів.