Добкин заявил, что строит кислородную трассу к больнице пока Терехов развешивает гигантские пиар-плакаты

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“Сегодня горсовет официально признал, что в Харькове не осталось ни одной койки с кислородом. Трусливо выставили на пресс-конференцию зам. директора департамента, которая ничего не решает, в то время, когда продолжается гастроль временного и.о. мэра по городским зонам отдыха”, — написал он.

Добкин добавляет, что учитывая негативную тенденцию и беспомощность временной власти, он со своей командой собственными силами приступили к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова.

“Подрядчиков мало, сроки сжатые, но уже в ближайшее время это даст плюс 35-40 точек доступа к поточному кислороду для тяжелых больных. Не больше, потому что нужно сохранить давление в трассе. Уже установлен новый редуктор, краны для подключения к основной трассе и самой кислородной бочке. Сейчас идут работы по монтажу уже в самом корпусе больницы”, — написал политик.

Он также призвал бизнес и всех, кто может, включаться в ситуацию, помогать больницам и волонтерам. При этом он раскритиковал временного мэра Харькова Игоря Терехова, который в это же время развешивает гигантские пиар-плакаты накануне выборов.

“На одном из выше опубликованных фото реклама временного и.о. Стоимость изготовления баннера такого размера больше 150000 гр. И это без учёта стоимости размещения и аренды. У каждого свои приоритеты”, — резюмировал Добкин.

К слову

Харьковский горсовет хочет получить финансовую помощь от правительства на борьбу с COVID-19 при том, что закупал лекарства от этого недуга по завышенным в разы ценами.

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31 октября харьковчане будут избирать нового мэра. Главные фавориты выборов Михаил Добкин и Игорь Терехов. По прогнозам политологов, ни один из них не имеет поддержки для победы в первом туре, поэтому вероятно будет два тура выборов.