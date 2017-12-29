Доба в АТО: у Міноборони уточнили, що військовий зазнав поранення під Красногорівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Український військовослужбовець зазнав поранення під Красногорівкою. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Внаслідок обстрілу опорного пункту під Красногорівкою отримав поранення і був оперативно евакуйований до військового мобільного госпіталю один український військовослужбовець”, — сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.