Сутки в АТО: в Минобороны уточнили, что военный получил ранение возле Красногоровки

"В результате обстрела опорного пункта под Красногоровкой получил ранения и был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь один украинский военнослужащий", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.