Сутки в АТО: в Минобороны уточнили, что военный получил ранение возле Красногоровки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинский военнослужащий получил ранение Красногоровка. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент.
"В результате обстрела опорного пункта под Красногоровкой получил ранения и был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь один украинский военнослужащий", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.