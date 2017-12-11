Доба в АТО: Бойовики 35 раз порушили перемир'я, п'ятеро українських воїнів отримали поранення та бойові травми

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по наших оборонних укріпленнях у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. Крім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по наших позиціях поблизу шахти Бутівка. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців Кам’янки, Авдіївки і Красногорівки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї противник турбував захисників Старогнатівки.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму. Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну медичну допомогу. Стану їхнього життя ніщо не загрожує.

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